Foi para o ar no domingo, 26 de junho, a final da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'. O formato da SIC chegou ao fim numa emissão cheia de emoção e decisões reveladoras.

Apenas chegaram a esta fase do formato três dos sete casais que aceitaram casar-se sem conhecerem a pessoa com quem o iam fazer. Numa cerimónia especial, os seis participantes foram convidados a decidirem se pretendiam renovar os votos de casamento ou seguir para o divórcio (neste caso, anulação do matrimónio).

Bruno Lima e Inês, o último casal a entrar na experiência, "escolheram como plano principal o futuro ao lado um do outro e com muita diversão à mistura". Sabe-se que o casal continua junto mesmo depois de terem terminado as gravações, e os dois até já estão a viver na mesma casa.

João e Dulce andaram às turras de início ao fim, ainda que com alguns momentos de paz e felicidade pelo meio, e acabaram mesmo por decidir seguir caminhos separados.

A algarvia mostrou vontade de ter uma amizade com o agora ex-marido, mas João mostrou-se magoado com a forma como a relação terminou.

Por último, o amor (e o match) foi certeiro com Bruno e Ruth. O casal renovou os votos de casamento e mostrou-se confiante num futuro a dois.

"Ruth e Bruno desejam continuar casados e juntos prometem lutar por uma vida em conjunto", realça a SIC.

Da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista' fizeram ainda parte os seguintes pares: Tiago e Dina, Luís e Laura, Uicaã e Doina e Luís Filipe e Cristina. Todos eles acabaram divorciados.

