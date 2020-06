Mais de 10 anos depois de ter lançado o seu último livro, Eduardo Madeira volta a assinar uma obra em nome próprio.

O humorista resolveu colocar no papel o dicionário que estava a faltar à língua portuguesa.

'O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa' servirá de base para o seu futuro espetáculo, marcado para o dia 26 de junho em Lisboa.

"Esta é uma obra hedonista, sensual e descomprometida, que contém definições –lúdicas, imprecisas, pouco rigorosas, mordazes, maldosas, mesquinhas e torpes –de palavras do nosso léxico. Pretende divertir, provocar, estimular o pensamento, bulir com os nervos, ofender e, no fundo, provocar uma reação mais ou menos forte em quem, inconsequentemente, decidir lê-la", anuncia a editora Controponto em comunicado enviado à imprensa.

Com apresentação de Nuno Markl, 'O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa' vai ser lançado no dia 2 de julho, às 21h30, em direto no Instagram de Eduardo Madeira. O lançamento vai ter ainda a participação surpresa de outros convidados e venda exclusiva de exemplares autografados. No dia seguinte, a obra chega às livrarias portuguesas.

