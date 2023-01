A TVI deu a Miguel Vicente um novo desafio. O vencedor do 'Big Brother 2022' volta à antena este fim de semana com uma participação especial em 'Toda a Gente Me Diz Isso'.

Além de Miguel Vicente, o formato de apanhados contará com a presença de Marisa Cruz, Mónica Jardim, Toy e Manuel Marques.

'Toda a Gente Me Diz Isso' será exibido no domingo, 22 de janeiro, em horário nobre (com início às 22h30).

