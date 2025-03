César é o novo concorrente do programa 'Casados à Primeira Vista'. O tarólogo de Braga, de 55 anos, irá casar com Marta Neto, cabeleireira. O concorrente foi apresentado no programa da passada segunda-feira e explicou como enveredou por esta profissão.

"O tarot surgiu-me assim do nada, estava a comprar um livro e apareceu-me um livro sobre o assunto. Pareceu-me estranho estarem ali umas cartas de tarot do nada. Olhei para a carteira e tinha precisamente do valor que elas custavam. A partir daí foi só evolução", referiu.

César fez uma leitura das cartas para saber como vai correr o casamento. "Vai ser uma vitória, o casamento pode ter sucesso e vamos ter aqui muita teimosia também", afirmou o tarólogo.

Veja aqui o novo concorrente.

Leia Também: Passados sete anos, Hugo está de volta a 'Casados'. O antes e depois