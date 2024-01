Eis que se forma um novo casal debaixo das luzes da cidade do amor!

Na passada semana, noticia o jornal A Marca, Lewis Hamilton e Irina Shayk viajaram até Paris, França, a propósito da Semana da Moda de Alta Costura e por lá desfrutaram de um encontro a dois num restaurante de luxo.

No final do encontro, a modelo e o piloto saíram no mesmo carro para um destino desconhecido.

Note-se que a manequim russa está solteira, depois de na sua 'história' constarem relações com Cristiano Ronaldo, Bradley Cooper (pai da sua filha) e Tom Brady.

Hamilton, por seu turno, esteve ligado a Shakira, contudo, o envolvimento nunca foi confirmado.

