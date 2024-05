Novo amor real à vista! Peter Phillips foi 'apanhado' com a namorada na competição equestre Badminton Horse Trials, este fim de semana.

O filho da princesa Ana, de 46 anos, foi visto de mão dada com Harriet Sperling. A acompanhar o casalinho estava ainda a irmã de Peter Zara Tindall.

Harriet, enfermeira de profissão, surge de óculos escuros e vestido azul, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria.

Segundo a revista Hello!, um amigo de Peter revelou que o sobrinho do rei Carlos III tinha conhecido alguém "recentemente" e que os dois "estavam a passar tempo juntos", no entanto, a relação ainda se encontra no início.

Recorde-se que há um mês, Peter separou-se de Lindsay Steven, com quem manteve um relacionamento amoroso de quatro anos.

Este também foi casado com Autumn Kelly (2008-2020) com quem tem duas filhas em comum: Savannah, de 13 anos, e Isla, de 12.