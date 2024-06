Nada acontece no seio da sociedade britânica sem antes passar pela Royal Ascot, evento que reúne as personalidades mais importantes das mais diversas áreas profissionais.

Consciente disto, o filho da princesa Ana, Peter Phillips, fez questão de ir ao torneio equestre acompanhado pela nova namorada, Harriet Sperling.

O casal apresentou-se, desta forma, à sociedade, revelando-se bastante cúmplice e sorridente em todos os momentos.

No evento, Harriet cumprimentou a princesa Beatrice, prima de Peter Phillips.

Recorde-se que o romance foi tornado público no maio mês de maio, apenas um mês depois do sobrinho de Carlos III anunciar o fim da relação com Lindsay Wallace, após três anos juntos.

