Gilmário Vemba foi o humorista escolhido pela RTP para conduzir o regresso do '5 Para a Meia-Noite'. Agora, já se sabe quando irá estrear o programa.

É já a partir do próximo dia 12 de outubro que poderá ver o formato de humor nesta sua nova versão, com a estação pública a confirmar que as quintas-feiras continuam a ser os dias de emissão do mesmo.

Nas redes sociais já é possível ver o novo vídeo de promoção do '5 Para a Meia-Noite', com vários espectadores a confessarem sentir-se ansiosos pela estreia.

