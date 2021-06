Joaquín Cortés e a esposa, Mónica Moreno, vivem momentos de grande aflição e angústia há uma semana. O filho mais novo do casal, Andrea, de apenas quatro meses, foi internado no hospital com uma bronquiolite causada pelo vírus RSV - que representa um perigo significativo em crianças com menos de dois anos.

Em declarações aos jornalistas, à porta do hospital, o bailarino confessou que a situação já foi "muito grave", mas garantiu que o bebé está um pouco melhor.

Questionado se o menino já teria saído da Unidade de Cuidados Intensivos, Joaquín Cortés garantiu: "Parece que sim".

Recorde-se que Joaquín Cortés e a esposa, Mónica Moreno são ainda pais de um outro menino, Romeo.

Leia Também: Aos 16 anos, elegância da filha de Luís Figo surpreende tudo e todos