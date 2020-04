Inês Folque voltou a encantar os seus seguidores do Instagram com novas fotografias do seu filho, o bebé Tomás.

Os registos amorosos, que pode ver na galeria, saltaram à vista dos fãs por, desta vez, realçarem o facto de, aparentemente, o menino ser ruivo. Mas não é apenas o cabelo a destacar-se, também a beleza do pequeno Tomás é merecedora dos mais rasgados elogios.

Recorde-se que o bebé, que nasceu em janeiro deste ano, é o primeiro filho da apresentadora da SIC e resulta do seu casamento com Gonçalo Ribeiro Telles.

