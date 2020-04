Inês Folque tem origem espanhola, a apresentadora nasceu em Barcelona e uma grande parte da sua família vive ainda no país vizinho. Motivo pelo qual a apresentadora tem acompanhado com grande apreensão os números alarmantes da propagação do novo coronavírus no país.

"Há dias que tenho o coração pequenino pela minha Espanha", lamentou o rosto da SIC nas suas redes sociais, onde partilhou ainda alguns temas feitos por artistas espanhóis no decorrer da pandemia.

Recorde-se que Inês Folque encontra-se de quarentena em casa com o marido e com o filho recém-nascido, Tomás.

