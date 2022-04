Depois da saída de Dina e Tiago Jaqueta de 'Casados à Primeira Vista', o desafio continua e o programa apresenta um novo casal disposto a viver esta aventura.

Inês Margarida Martins é a nova participante do formato, e para os mais atentos e fãs de programas de moda este pode ser um rosto bem conhecido.

A mais recente noiva de 'Casados' tem 33 anos, é jornalista e stylist. Inês é presença regular no programa 'Tesouras e Tesouros', da SIC Caras, e na TVI já marcou presença diversas vezes em rubricas relacionadas com moda no 'Dois às 10'.

Inês vai casar-se com Bruno Lima, de quem muito pouco se sabe ainda. Através das redes sociais, o bancário, natural do Brasil, confirma apenas ser um dos participantes da terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'.

O casamento de Inês e Bruno deverá ser transmitido num dos próximos episódios do formato de sucesso da SIC. Até lá, veja as fotografias disponíveis na galeria para ficar a conhecer o casal.

