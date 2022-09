Carolina Deslandes acaba de lançar mais uma música, 'Vai Lá', e deu espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem algumas perguntas nas stories, sobre o novo tema.

Entre questões, houve quisesse saber: "A música é dedicada a quem? Ao teu 'ex' ou ao Diogo [Clemente]?". E a cantora respondeu: "A nenhum".

Numa outra pergunta que lhe foi feita, Carolina Deslandes explicou como é que surgiu a ideia da letra: "Um dia uma amiga minha disse que tinha conhecido um homem que lhe disse que a 'ex' era 'maluca' e eu disse: 'não confio nada em pessoas que dizem esse tipo de coisas. As loucas são sempre as outras até sermos nós'".

© Instagram

© Instagram

Leia Também: Cristina Ferreira 'rendida' à nova música de Carolina Deslandes