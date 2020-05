Dolores Aveiro quis voltar a entrar no fim de semana da melhor forma... com um passeio matinal onde volta a posar para a foto dando conta da sua boa saúde e, claro, da alegria que tão bem a caracteriza.

"Tenham um bom fim de semana", escreveu a matriarca do clã Aveiro na legenda de uma fotografia onde posa com umas leggings pretas e uma camisola vermelha. Um look justo que levou os fãs a destacarem nos comentários da publicação a silhueta, cada vez mais magra, da mãe de Cristiano Ronaldo.

"Linda a sua silhueta", "está maravilhosa", "está bonita, toda elegante" e "já perdeu peso", foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que a mãe de Cristiano Ronaldo sofreu um AVC no início do mês de março.

