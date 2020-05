Dolores Aveiro gosta sempre de partilhar com os seus seguidores do Instagram os looks que escolhe para usar todos os dias, aproveitando para estar em contacto com os fãs. Ainda esta quarta-feira, dia 6, a mãe de Cristiano Ronaldo voltou a cumprimentar os admiradores na plataforma social, mas agora com um visual mais 'roqueiro'.

Na sua camisola é possível ver o símbolo da banda The Rolling Stones, pormenor que não passou despercebido.

"Bom dia a todos! Vim passar umas férias, um dia feliz", disse na legenda da publicação.

De recordar que, anteriormente, a matriarca do clã Aveiro mostrou o 'carrão' que recebeu como presente dos filhos no Dia da Mãe.

