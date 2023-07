José Carlos Pereira está de férias com os filhos no Algarve, tal como revelam as suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

"A nossa expressão diz tudo. Viva as férias", declarou o ator na legenda de uma fotografia amorosa na qual surge com os dois filhos mais novos, Tomás e Afonso.

A mãe das crianças, Inês de Góis, ficou de fora do registo. Contudo, sabe-se que também está pelo Algarve.

José Carlos Pereira e Inês revelaram estar separados, mas são várias as ocasiões em que têm surgido juntos fazendo crescer rumores de reconciliação.

O ator e especialista em medicina estética, recorde-se, é ainda pai de Salvador, resultado de uma relação antiga com Liliana Aguiar.

