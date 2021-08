Maria Cerqueira Gomes derreteu os corações dos seguidores com a sua última publicação no Instagram. Trata-se de uma fotografia em que aparece na companhia dos dois filhos - Francisca, de 18 anos, e João, de quatro.

"Dias que nos dão anos de vida", descreveu assim o retrato de família e que protege a identidade do menino.

Vale recordar que a primogénita nasceu do relacionamento de Maria Cerqueira Gomes com Gonçalo Gomes e o pequeno João do namoro com António Miguel Cardoso, de quem a apresentadora se separou em 2019.

