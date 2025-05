"Sol, mar e coisas LINDAS!": foi com estas palavras que Maria Cerqueira Gomes descreveu os dias que passou na Comporta, partilhando várias imagens desta escapadinha com os seguidores da sua página de Instagram.

A publicação surge num momento particularmente frágil da vida da apresentadora. Isto, a serem verdade as notícias que surgiram na imprensa espanhola e que davam conta do fim do seu namoro com o toureiro Cayetano Rivera.

Os dois estavam juntos há dois anos.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera? "Perderam muito dinheiro"