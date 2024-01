O último domingo, dia 14 de janeiro, foi histórico para a Dinamarca. A rainha Margarida abdicou e Frederico X subiu ao trono, fazendo do filho mais velho, Christian, príncipe herdeiro.

Na manhã desta sexta-feira, dia 19 de janeiro, a Casa Real partilhou os primeiros retratos oficiais dos novos reis, imagens captadas na sala do trono do palácio de Christiansborg.

"A série de retratos foi tirada pelo fotógrafo Dennis Stenild poucos momentos após a proclamação do rei, que ocorreu na varanda da sala do trono a 14 de janeiro de 2024", pode ler-se na legenda das fotografias.

Foram partilhadas três fotos, uma apenas do rei e da rainha, outra dos reis com o príncipe herdeiro Christian e uma terceira com os reis, o herdeiro e os príncipes Isabella, Vincent e Josephine.

