Aproveitando o grande foco mediático que foi colocado sobre a Casa Real dinamarquesa com a abdicação da rainha Margarida e a proclamação de Frederico X, um comunicado do canal TV 2 e da Sam Productions acaba de anunciar que em breve começará a ser filmada uma série sobre a família real, ao estilo de 'The Crown', que tem como título provisório ‘Pela Graça de Deus’.

A vida da rainha Margarida será o eixo central da história, que se inicia no ano do seu nascimento, 1940, e "abrangerá toda a família real, para o bem ou para o mal, nos pisos de madeira dos palácios e nos dilemas políticos, mas acima de tudo é a história de uma menina e da sua família", segundo refere o comunicado que acaba de ser divulgado.

A série está a ser desenvolvida a partir de uma ideia de Søren Sveistrup, ex-criador da bem-sucedida série dinamarquesa 'The Killing', mas ainda teremos que esperar para a ver no pequeno ecrã, já que as filmagens estão previstas para 2025 e ainda não terá sido selecionado nenhum ator para o projeto.

