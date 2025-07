Pareidólia Design apresenta cerâmica que sente e pensa com as mãos

Num discreto estúdio de cerâmica no bairro da Ajuda, em Lisboa, Tatiana Ferreira molda ideias como quem observa o mundo pela primeira vez. Fundadora da Pareidólia Design, esta artista e designer portuguesa dá corpo a uma produção cerâmica contemporânea que cruza arte, design e uma profunda ligação ao território. Aqui, o barro não é apenas matéria, é linguagem.

Na oficina, o tempo corre devagar. Cada peça é desenhada e feita à mão, utilizando barros vermelhos, negros e outras pastas cerâmicas de origem nacional. Da modelação à composição final, o processo é totalmente artesanal, respeitando ritmos naturais e técnicas tradicionais. O resultado são obras únicas, onde cada forma respira intenção e cada imperfeição conta uma história.

"Biophilia": quando a natureza habita o olhar

A mais recente série da Pareidólia chama-se Biophilia — nome que remete à nossa necessidade inata de ligação com a natureza. Mas Tatiana leva essa ligação mais longe, mergulhando num processo visual quase meditativo. Observa, regista e desconstrói formas naturais até que percam o seu nome. O que emerge são esculturas murais, luminárias e painéis cerâmicos que flutuam entre o orgânico e o imaginário, como fragmentos de um mundo paralelo — onde rostos, criaturas e microcosmos ganham forma.

Estas composições não imitam o mundo natural, mas partem da sua observação profunda. É no processo de ver e rever - até que as formas percam o seu nome - que surgem novas interpretações e geometrias poéticas.

Cerâmica com valores: o tempo como ética

Mais do que estética, a produção da Pareidólia Design é um compromisso com valores essenciais: o respeito pelo trabalho manual, a escolha de matérias-primas locais e a promoção da igualdade. Longe da lógica industrial, o estúdio valoriza o tempo do fazer, a escuta visual e a proximidade com quem cria e com quem compra.

Tatiana Ferreira alinha o seu trabalho com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como o trabalho digno e o crescimento inclusivo. Cada peça nasce da escuta sensível do mundo — e da certeza de que fazer bem exige tempo, atenção e ética.

Pareidólia Design apresenta cerâmica que sente e pensa com as mãos créditos: Pedro Gomes Almeida

Para quem procura design com alma

As peças da Pareidólia Design já conquistaram arquitetos, designers de interiores e clientes que valorizam o design de autor e a produção local. Não se tratam apenas de objetos decorativos, mas de obras que dialogam com o espaço, despertam sentidos e criam atmosferas.

Em tempos acelerados, a Pareidólia convida-nos a parar. A observar o que é invisível. E a escutar a cerâmica como quem ouve uma história contada pelas mãos.

Transforme a sua parede numa paisagem sensorial com cerâmica portuguesa de autor

Procura dar mais presença e carácter ao seu espaço? Aposte numa peça cerâmica da Pareidólia Design. Feitas à mão no bairro da Ajuda, em Lisboa, estas esculturas murais flutuam entre o orgânico e o abstrato, trazendo à sua casa um toque artístico e contemplativo.

As composições da série Biophilia não são apenas decorativas — são verdadeiras paisagens sensoriais que criam pontos de foco únicos em salas, entradas ou espaços de trabalho. Uma escolha perfeita para quem valoriza peças com alma, produzidas de forma sustentável em Portugal.

