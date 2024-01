Está prestes a terminar a passagem de Nikolai da Dinamarca pela Austrália. O filho mais velho do príncipe Joaquim irá regressar ao país de origem, após viver fora durante um período de seis meses.

Desta forma, sublinha a revista Hola!, Nikolai regressa ao reino do qual já não é príncipe, uma vez que a avó, a rainha Margarida, decidiu a retirada dos seus títulos antes dela própria abdicar do trono no qual reinou durante 52 anos.

A chegada de Nikolai acontecerá no final deste mês, tal como confirmou a assessora da mãe do jovem, a condessa Alexandra.

Note-se que o jovem fez um programa de intercâmbio tendo estudado na Universidade Tecnológica de Sidney.

Espera-se que a sua namorada, Benedikte Thoustrup, com quem namora há seis anos, regresse também à Dinamarca em breve.

