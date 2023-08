Noua Wong usou as redes sociais para partilhar fotografias nas quais se pode ver como tem crescido a 'barriguinha'.

A bailarina e o companheiro, Cifrão, preparam-se para dar as boas-vindas à primeira filha e Noua não quis perder a oportunidade de usar a golden hour para publicar um pequeno vídeo nas suas stories do Instagram, no qual aparece em biquíni ao pé de uma piscina.

"Apaixonada", escreveu a bailarina.



© Instagram/ Noua Wong



© Instagram/ Noua Wong

