Noua Wong está grávida do primeiro filho, uma menina, e a viver uma gestação tranquila, sem problemas de saúde associados e com "tudo a correr bem".

Por mostrar-se sempre bonita, cheias de energia e alegre, a namorada de Cifrão (Vítor Fonseca) ouviu esta quinta-feira um comentário que a levou a ter vontade de enaltecer que, ainda que esteja bem, nem todos os dias são radiosos.

"Esta tudo a correr muito bem com a minha gravidez graças a Deus. Hoje uma pessoa me disse que queria ter tido a minha sorte de estar sempre em bom na gravidez (também ela grávida de pouco menos tempo que eu). Disse que visse a minha partilha de hoje, e como prometido, aqui vai alguns registos do meu 1.º trimestre", escreveu, juntando à sua partilha um conjunto de fotografias que mostram a realidade dos "dias não", em que as lágrimas correm sem motivo e o cansaço aparece.

"Esta 1.ª foto foi no mesmo dia e mesma semana das que se seguem, disfrutem da minha história. Os contos de fada também têm dias não", notou, referindo-se a uma primeira fotografia em que aparece produzida para uma gala do programa 'Dança Comigo, da RTP1, no qual era jurada.

