Esta semana, James Michael Tyler, ator que deu vida à personagem de Gunther na série 'Friends', revelou que está a batalhar contra um cancro na próstata, que já se encontra no estágio quatro.

No entanto, e como o próprio referiu, apesar das probabilidades de sobrevivência não serem as mais favoráveis, a verdade é que o artista continua a lutar com todas as suas forças.

Estas foram informações dadas pelo agente, Toni Benson, em declarações à revista People. "Ultimamente ele tem tido dias maravilhosos. Fez o segundo ciclo de quimioterapia e, até agora, tem reagido bem. Ele está esperançoso que seja a longo prazo".

Toni foi mais longe e numa mensagem de esperança notou: "Acho que ele não vai a lado nenhum durante muito tempo".

