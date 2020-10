Susana Dias Ramos foi, esta terça-feira, uma das comentadores de serviço no 'Extra do Big Brother - A Revolução', da TVI. Ocasião que aproveitou para deixar clara a sua opinião sobre a monogamia, tendo como ponto de partida a relação de Zena e André Abrantes - concorrentes do reality show.

"Dentro do mesmo pótinho, nós, gente humana, gostamos de misturar três coisas que nada têm a ver: amor, paixão e tesão. São três coisas completamente diferentes", começa por explicar a neuropsicóloga.

"Há estes três pontos dentro do pótinho, se eventualmente conseguirmos juntar os três, no tipo ou na tipa que está connosco, é perfeito, mas normalmente não é isso que acontece. Daí as relações serem monogâmicas, porque a malta se tortura a fazer isso. Não vamos estar aqui com violinos, nós, seres humanos, não nascemos para ser monogâmicos", afirma, esclarecendo que, na sua opinião, a monogamia resulta de uma combinação entre duas pessoas onde ambas assumem o compromisso de respeitar esse acordo.

Veja aqui as declarações completas de Susana Dias Ramos.

