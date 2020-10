Rui Pedro é um dos mais polémicos concorrentes de 'Big Brother - A Revolução'. O modelo e empresário tem dado que falar entre os espetadores do programa pela sua postura e atitudes no jogo.

Enquanto uns o adoram, outros acusam-no de ser arrogante, egocêntrico e até demasiado vaidoso.

Rui Pedro assume que é um homem cuidado e muito preocupado com a imagem. E talvez tenha sido este o motivo que levou vários internautas a tornarem públicas no Twitter diversas imagens antigas do concorrente do reality show. Fotografias que mostram a incrível transformação do empresário ao longo dos anos.

Veja as imagens na galeria!

