Norman Reedus encontra-se neste momento a recuperar de uma lesão que sofrer no estúdio das gravações de 'The Walking Dead', tendo ficado ferido na cabeça.

"O Norman sofreu uma concussão no set", disse o assessor do ator, Jeffrey Chassen, ao Page Six na quarta-feira. "Ele está a recuperar bem e voltará ao trabalho em breve. Obrigado a todos pela preocupação", acrescentou.

Uma fonte contou ainda ao Page Six que o acidente ocorreu no dia 11 de março e que, na altura, o ator foi levado para o hospital.

