Depois de ter mantido o nome do filho em segredo durante quase um ano, Rihanna vê agora essa informação revelada publicamente.

De acordo com o Daily Mail, que teve acesso a uma cópia da certidão de nascimento da criança, revela que o menino chama-se RZA Athelston Mayers.

Ainda segundo o Daily Mail, a escolha do nome foi em homenagem ao produtor e rapper RZA, dos Wu-Tang Clan.

A certidão indica ainda que o bebé nasceu no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles.

A cantora deu à luz o menino no dia 13 de maio do ano passado e é fruto da relação com A$AP Rocky, cujo nome de nascimento é Rakim Athelaston Nakache Mayers.

