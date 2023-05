Rihanna foi uma das estrelas que mais brilhou na mais recente edição da MET gala, que decorreu na noite de segunda-feira (1 de maio). A cantora elegeu para a ocasião um exuberante vestido branco assinado pela Valentino.

A peça continha uma enorme cauda e uma capa repleta de flores brancas, fazendo lembrar os vestidos de noiva e levantando nas redes sociais o rumor de que o casamento poderá já ter acontecido.

A$AP Rocky esteve ao lado de Rihanna, optando nas suas escolhas por um blazer Gucci e um kilt usado por cima dos básicos jeans.

Os looks, acreditam os fãs do casal, poderiam ser de noivos e indicar que os músicos casaram-se em segredo recentemente ou que se prepararam para fazê-lo. Será que a especulação que está a tornar-se o assunto do momento no Twitter está certa?

Rihanna e A$AP Rocky, recorde-se, aguardam a chegada do segundo filho em comum. O bebé junta-se ao primeiro filho do casal, um menino, de um ano.

Leia Também: MET Gala 2023: Os visuais que mais brilharam na passadeira vermelha