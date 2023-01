O nome de Cristiano Ronaldo está entre os muitos que surgem envolvidos num processo em tribunal iniciado pelo restaurante italiano Cibo, no Reino Unido.

Segundo o jornal The Sun, os donos deste estabelecimento de luxo estão furiosos pelo facto de outros restaurantes estarem a usar o mesmo nome, sem consentimento.

"O nível excecional de serviço do queixoso, a decoração e a reputação têm atraído clientes muito importantes e celebridades ao seu restaurante. Os clientes do queixoso incluem personalidades de topo e celebridades do Reino Unido, muitas delas conhecidas em todo o mundo", lê-se no processo.

O restaurante nota que pelo facto da concorrência usar o mesmo nome, ou outro muito parecido, leva a que os clientes façam comparações e pensem que pertençam todos ao mesmo grupo.

"O queixoso já sofreu e continua a sofrer perdas", lê-se ainda.

O objetivo com o processo é que os outros restaurantes não só alterem a marca, como também a decoração, de maneira a não confundir mais os clientes.

