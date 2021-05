Em dia de estreia para a SIC, que apresenta na noite de domingo a quarta temporada do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', Cristina Ferreira fez uma aposta de peso para que seja renhida a luta pelas audiências televisivas.

No mesmo horário, entre as 21h30 e as 23h20, em que vai para o ar o programa da SIC apresentado por Andreia Rodrigues, Cristina apresenta um programa único de 'All Together Now'.

Trata-se de uma emissão especial em que alguns dos concorrentes até aqui eliminados no concurso de talentos vão ser repescados e têm assim oportunidade de chegar à final.

