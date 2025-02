Apesar de ser a TVI a levar a 'taça' no que às audiências diz respeito nos últimos tempos, a SIC conseguiu obter bons resultados esta segunda-feira, e não deixou passar em branco este feito.

Num publicação que foi feita no Instagram, informaram: "O episódio de segunda-feira, 10 de fevereiro, d'A Promessa' foi o mais visto da 2.ª temporada no dia em que toda a ficção da SIC, composta pelas produções 'A Herança', 'A Promessa', 'Senhora do Maré' e 'Nazaré', foi a preferida dos portugueses no prime time. Só nesse dia, a SIC chegou a mais de 3 milhões e 430 mil espectadores".

"Muito, muito obrigado pela confiança e preferência", escreveram, por fim.

