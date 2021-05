É dia de grande estreia na SIC. O programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' regressa este domingo, 30 de maio, à antena.

Entre as 21h30 e as 23h20, Andreia Rodrigues, apresentadora do formato, dá a conhecer os seis novos agricultores que entram nesta aventura para encontrarem o amor.

Antecipando a estreia e para que tenha todas as informações para a noite de emoções fortes que se avizinha, apresentamos-lhe os seis participantes, entre os quais uma mulher, que protagonizam a quarta temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

Espreite a galeria.

Leia Também: Em gravações para a Netflix, Georgina revela novas fotos dos bastidores