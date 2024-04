Já ao final do dia de hoje, 19 de abril, Noémia Costa deixou nas redes sociais alguns registos de um dia muito especial que passou em família.

A atriz visitou o Estádio da Luz na companhia do irmão e dos sobrinhos, no que parece ter sido também uma homenagem ao seu pai.

"Ao nosso pai! Nosso campeão, ídolo eterno. Hoje foi dia de visitar o glorioso! Demos uma conferência de imprensa sobre como é ser filho e neto do melhor pai e avô do universo, do homem que tinha amigos de todos os clubes e era considerado e estimado pelo seu enorme caráter! Obrigada daddy [pai]! Que orgulho", fez notar Noémia. Ora veja:

