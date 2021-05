Foi para o ar este sábado, 22 de maio, o último episódio de 'Patrões Fora' gravado com Maria João Abreu. Um episódio que levou a colega e amiga Noémia Costa a recordar, nas redes sociais, a chamada que recebeu da falecida atriz antes de começarem a gravar a sitcom.

"Antes de começarmos a gravar 'Patrões Fora' ligaste para mim e disseste: - Fiquei tão feliz por irmos trabalhar juntas de novo, minha querida Némita. Queria dizer-te isto e dar-te um beijinho...", lembrou Noélia Costa.

"Ontem, hoje e sempre estarás no meu coração, Maria João Abreu, e no coração de um país inteiro. O fio não foi cortado. Estás apenas do outro lado do caminho", completou.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio, aos 57 anos. O funeral da atriz decorreu no dia 15.

