Horas depois de ter sido noticiada a morte de Cândido Ferreira, Noémia Costa recorreu às redes sociais para lamentar a perda.

Junto de uma fotografia do ator, Noémia destacou: "Partiu Cândido Ferreira. O Cândido foi o fundador do Grupo de Teatro o Bando. Actor com enorme historial. Vai em Paz".

Logo após a partilha, foram muitos os que recorreram à caixa de comentários para deixar uma palavra de carinho, lamentando a perda.

