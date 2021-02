Noélia perdeu a paciência com um dos colegas do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Tudo aconteceu quando se encontravam a fazer uma das refeições e Pedro fingiu que se estava a sentir mal e a sufocar. Depois de se mostrarem preocupados com a situação, eis que o concorrente mostrou que tudo não passava de uma partida.

"Ele está a gozar com esta merda, és um cromo. Para mim foi a gota de água. É hora da comida, não se brinca com isto. Não estou para isto", afirmou Noélia, visivelmente chateada com o sucedido.

Veja o momento aqui.

