Noel Clarke foi suspenso pelos BAFTA na sequência de denúncias de assédio sexual que foram feitas por 20 mulheres. A Academia Britânica de Cinema e Televisão iniciou o processo de retirada do ator de 45 anos, estrela de filmes como 'Doctor Who' e ‘Kidulthood’.

Note-se que as denúncias foram tornadas públicas através de um artigo publicado pelo jornal The Guardian.

Entre as acusações feitas pelas alegadas vítimas encontram-se atividades inapropriadas, entre elas, toques indesejados, partilha de imagens e vídeos de cariz sexual e situações de bullying, que se estenderam de 2004 a 2019.

Na sequência destas alegações foi então emitido o seguinte comunicado: "Perante as sérias alegações de má conduta a respeito de Noel Clarke no The Guardian esta tarde, os BAFTA tomaram a decisão de suspender o seu cargo de membro e o prémio de Outstanding British Contribution de imediato e até notícias futuras".

Note-se que o artista já "negou veemente" todas as acusações.

