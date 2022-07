Bret Michaels agradeceu o apoio dos fãs enquanto permanece no hospital. O vocalista da banda Poison atualizou os seguidores numa publicação que fez no Instagram.

"Para os incríveis fãs de Nashville, obrigado por todos os vossos desejos de melhoras", começou por escrever.

"Estava realmente entusiasmado para subir ao palco e atuar, mas devido a uma complicação médica imprevista e após ser hospitalizado, não foi possível. Envio as minhas profundas desculpas por não ter conseguido subir ao palco esta noite", disse, na quinta-feira.

Numa outra mensagem que partilhou no seu site, frisou: "Não tenho palavras suficientes de agradecimento pelos votos de felicidades da família, amigos e fãs".

"Não consigo agradecer o suficiente à incrível equipa médica de Nashville que me ajudou", acrescentou, mostrando-se esperançoso de atuar em breve na cidade do estado do Tennessee.

Leia Também: Músico dos Poison, Bret Michaels, hospitalizado antes de subir ao palco