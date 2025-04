O guitarrista Carlos Santana foi hospitalizado de urgência depois de se ter sentido mal horas antes do espetáculo que tinha agendado para terça-feira, dia 22 de abril, no Majestic Theatre, em San Antonio, Texas. A informação foi confirmada pelo seu representante Michael Vrionis ao Daily Mail.

"O Sr. Santana estava no [Majestic Theatre] a preparar-se para o espetáculo desta noite quando sofreu um susto de saúde que terá sido provocado por desidratação", disse o representante. "Mas por precaução, a decisão de adiar o concerto foi a mais prudente", acrescentou.

Michael Vrionis partilhou ainda que o músico "está bem e ansioso para regressar a San Antonio em breve, assim como continuar a digressão pelos EUA".

O representante de Carlos Santana acrescentou que o espetáculo em San Antonio será remarcado em breve.

Esta não é a primeira vez que o artista sofre um susto semelhante de saúde. Já em julho de 2022, quando desmaiou no palco do Pine Knob Music Theatre em Clarkston, Michigan, mais tarde foi relatado que se tinha sentido mal devido ao cansaço e à desidratação provocada por causa do calor.

