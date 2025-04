Existe um protocolo rigoroso no que diz respeito às indumentárias que os visitantes do Vaticano devem usar, sobretudo em encontros com o Papa.

Conforme destaca a imprensa espanhola, o preto é a cor que se deverá vestir nos encontros oficiais com o líder da Igreja Católica, contudo há um grupo exclusivo de seis mulheres de todo o mundo - no qual a rainha Letizia está incluída - que podem usar branco.

Conforme explicou a especialista em protocolo Anitta Ruiz, o privilégio de usar branco "é uma exceção no protocolo do Vaticano que permite certas rainhas de países católicos vestirem branco, em vez do tradicional preto, nas audiências com o Papa".

O 'privilégio do branco' é um dos protocolos de vestimenta mais antigo do mundo. A cor transmite pureza, inocência e paz, e neste contexto em específico, o poder.

"É um gesto de distinção e deferência do Vaticano para com as soberanas Casas Reais reinantes", notou a especialista.

Para além de Letizia, do grupo fazem parte a rainha Sofía de Espanha, a rainha Paola da Bélgica, a rainha Matilde da Bélgica, a grã-duquesa María Teresa de Luxemburgo e a princesa Charlene do Mónaco.