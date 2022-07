Bret Michaels foi hospitalizado em Nashville, na noite de quinta-feira, apenas momentos antes de subir ao palco com a banda Poison.

O artista, de 59 anos, está neste momento a ser tratado num hospital local depois de ter sofrido uma aparente reação a um medicamento.

O TMZ relata que os restante membros da banda anunciaram que não podiam realizar o concerto, uma vez que Bret tinha sido hospitalizado.

Até à data, não se sabe quanto tempo é que o músico ficará fora, e a digressão continua com um novo concerto agendado para este sábado na Flórida, e no domingo no estado do Mississippi.

