Nas redes sociais foram muitos os famosos que destacaram uma fotografia da infância neste Dia da Criança, mas Sofia Aparício decidiu fazer uma publicação diferente.

Esta quinta-feira, dia 1 de junho, a atriz partilhou um apelo solidário numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

"O Dia Mundial da Criança tem por objetivo centralizar a criança e os problemas que afetam muitas crianças em todo o mundo. Aproveite este dia para contribuir para a Attitude Foundation Africa através da Ser Mudança", pode ler-se.

"As 97 crianças do orfanato Attitude Foundation Africa, no Uganda, precisam de colchões, roupa de cama e redes mosquiteiras. Contribua com o que puder", completa.



© Instagram

Leia Também: A foto de infância em que Joana Cruz parecia... um menino