Diogo Amaral está de férias no Brasil com a noiva, Jessica Athayde, e os dois filhos, Mateus e Oliver.

Na sua conta no Instagram, o ator partilhou uma fotografia onde se pode ver a praia, com o mar ao fundo e Jessica Athayde a dar as mãos aos dois rapazes à beira-mar.

"A minha linda família", escreveu o ator na legenda da foto.

De recordar que Oliver é fruto da relação do ator com Jessica Athayde, enquanto Mateus nasceu da anterior relação de Diogo com Vera Kolodzig.

