Jessica Athayde continua a desfrutar de uns dias de descanso no sol do Brasil e usou as redes sociais para partilhar algumas fotografias e deixar uma reflexão.

"Estes dias tenho pensado (perigoso!) em como existem pessoas que ficam lixadas com a felicidade, sucesso e bem estar do próximo. Nunca me ocorre ficar lixada por ver outra pessoa feliz, ou outra pessoa a fazer ou ter uma coisa que eu também iria amar ter", começou por escrever.

"Penso sempre, 'que sorte'! Ou 'que bem merecido'. O maior clichê de todos é que a vida é curta e temos de a aproveitar da melhor maneira porque nunca sabemos até quando vamos andar por cá. Mas é também uma verdade absoluta", acrescentou.

Veja as fotografias publicadas pela atriz na galeria.

