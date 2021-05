Nininho Vaz Maia foi o mais recente entrevistado para uma entrevista à RFM. À conversa com Daniel Fontura e Rodrigo Gomes no âmbito da rubrica 'Cara Podre', o músico acabou por revelar o preconceito que mais o irrita no que diz respeito à cultura cigana.

"As pessoas ainda pensam que nós vivemos em tendas, que andamos a cavalo e que cheiramos mal. Pleno século XXI... e eu tomo muito banhinho", afirmou entre risos.

Veja de seguida a conversa completa.

