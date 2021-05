Nininho Vaz Maia foi este domingo, dia 2 de abril, surpreendido na edição especial de 'All Together Now' dedicada às crianças. O cantor ficou de boca aberta ao ver em palco o seu filho, Cristiano.

O menino cantou e encantou o leque de 100 jurados, do qual o pai faz parte.

Mas as surpresas não ficaram por aqui e Cristiana Ferreira desafiou pai e filho a cantarem juntos no palco do Altice Arena.

Nininho e Cristiano deram voz ao tema 'Os Meus Filhos', escrito pelo músico num "momento difícil" da sua vida e dedicado aos seus meninos.

"'Deus sabe que é verdade'. Publico para que nunca se perca este momento", escreveu Cristina Ferreira ao partilhar nas suas redes sociais a atuação que deixou os 100 jurados lavados em lágrimas.

