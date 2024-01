Tony Carreira foi a única pessoa a falar após ter sido conhecida a sentença do processo da morte de Sara Carreira. O cantor, visivelmente indignado, sublinhou que todos os arguidos receberam penas suspensas.

"Na vida real, toda a gente vai para casa, isto é a vida real. Na vida real ninguém vai preso e está tudo certo, não era isso que eu pretendia. Que deus lhes dê muita sorte e os abençoe", fez notar.

"Todos seguiram uma tática de advogado, a tática da amnésia. Dentro dessa amnésia, todos se lembram do que lhes dá jeito. Que havia nevoeiro, quando ficou provado que não havia, que não havia visibilidade, quando ficou provado que havia. Não custava nada aos arguidos dizerem a verdade, que era o que pretendia", acrescentou o cantor, pai de Sara.

Tony referiu ainda que vai "virar esta página" a partir de hoje e que "aconteça o que acontecer" não voltará ao tribunal. "Nem ouvi as penas nem faço ideia quem é que foi condenado em quê", realçou.

Ainda num tom crítico, o cantor vincou: "Não acho normal um GNR fazer um teste de álcool quatro horas depois [do acidente] dizer 'estava cheio de trabalho'". Por fim, antes de se despedir dos jornalistas, deixou a frase "a minha filha não está cá".

Todos os quatro arguidos envolvidos no acidente que resultou na morte da cantora Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020, na A1, conheceram as sentenças na manhã desta sexta-feira. Paulo Neves e Ivo Lucas foram condenados pelo crime de homicídio por negligência na forma grosseira, enquanto que Cristina Branco foi condenada do crime de homicídio por negligência. Tiago Pacheco foi condenado por condução perigosa e irá pagar uma multa.