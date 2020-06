Nilton publicou um vídeo na sua conta de Instagram criticando os comentários que têm sido feitos em relação a Pedro Lima após a sua morte.

"Gostava de falar dos abutres. Os abutres que nos últimos tempos apareceram para contar segredos que seriam sobre o Pedro Lima e a sua família", afirma.

Entretanto, defendeu: "Se vocês são realmente amigos do Pedro Lima, falamos de um dos seres mais iluminados que conhecemos, falamos de um exemplo enorme do que é saber estar com os amigos, do que é ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão. De alguém que tinha uma aura especial. (...) Vamos saber louvar o que é ser uma boa pessoa".

"Porque se nós formos metade daquilo que o Pedro Lima era já estamos a ser uns gajos do caraças. Não merece que pessoas que se cruzaram com ele de alguma forma venham falar para as revistas, televisões, contar tudo e mais alguma coisa e evitar outras tantas numa lógica de autopromoção. Isso é ser um abutre. (...) Metam-se nas vossas vidas", completou.

